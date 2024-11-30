Производители тепличных огурцов в Украине продают продукцию на 33% дороже, чем год назад, и есть вероятность, что цены останутся высокими в ближайшее время.

В Украине заметно подорожали тепличные огурцы и одной из основных причин является снижение объемов импортной продукции на рынке.

Об этом сообщает EastFruit.

Согласно сообщению аналитиков проекта EastFruit, к концу ноября оптовые цены на тепличные огурцы в Украине колебались от 90 до 120 грн/кг (2,19-2,92 долл./кг) в зависимости от сорта, качества и объема партии. прошлой неделей, когда цены колебались в пределах 70-100 грн/кг (1,7-2,43 долл./кг).

Эксперты отмечают, что импорт тепличных растений значительно снизился, что привело к дефициту и повышенному спросу, что, в свою очередь, влияет на цены. Производители тепличных огурцов в Украине продают продукцию на 33% дороже, чем год назад, и есть вероятность, что цены останутся высокими в ближайшее время. Стабильность на рынке может гарантировать только увеличение крупных импортных поставок.

Цены на огурцы в украинских супермаркетах.

Цены на огурцы тоже выросли и в супермаркетах. За последние несколько дней стоимость продукта увеличилась на 5–10 грн/кг.

На сегодняшний день цены на огурцы в сетях супермаркетов выглядят следующим образом:

Варус — 109,90 грн/кг;

Сильпо – от 119,90 до 169,00 грн/кг;

Ашан - 114,90 грн/кг;

АТБ - 104,99 грн/кг;

METRO - 159,90 грн/кг.

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