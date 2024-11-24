Очікується, що інфляція перевищить 10% до кінця року, але розпочнеться зниження навесні 2025-го.

У жовтні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію порівняно з минулим роком зросли на 24,5%. З

Зростання цін в Україні становило 26%, а на експорт – 11,9%, свідчать на дані Держстату.

Згідно зі статистикою, у секторі харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 14,7%. Крім того, в Україні ціни зросли на 15%, а на експорт – на 13,5%.

Найбільше подорожчали молочні продукти – їх вартість піднялася на 21,2%, зокрема в Україні – на 20,2%. Також подорожчало м'ясо, ціни на яке зросли на 13,5%, зокрема на внутрішньому ринку – на 13,8%.

Ціни на цукор, навпаки, знизилися на 3,9% за рік, зокрема в Україні – на 3%.

Як повідомив Держстат, споживчі ціни в Україні за жовтень виросли на 1,8%, а річна інфляція досягла 9,7%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,8%.

За прогнозами НБУ, інфляційний тиск збережеться через зниження пропозиції певних продуктів, зростання попиту через бюджетні витрати, високі темпи зростання зарплати та дефіцит електроенергії в опалювальний сезон. Очікується, що інфляція перевищить 10% до кінця року, але розпочнеться зниження навесні 2025-го і досягне 6,9% до кінця того ж року.

Підвищення гуртових цін, як правило, відображається на роздрібних цінах із затримкою за кілька місяців.

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