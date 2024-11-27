Российский беспилотник отслеживал их передвижения, и через несколько минут группу оцепили снова.

25-летний Александр Музыка, родом из Херсона, боец ​​36-й бригады морской пехоты, провел 29 месяцев в российском плену.

Военный поделился в сюжете Суспільного воспоминаниями о пленении и пережитом.

По словам Александра, когда началась полномасштабная война, он и его собратья попали в окружение российских войск вблизи Мариуполя. план прорыва в Запорожье.

"Ежедневно вражеский танк "гасил" наши позиции, разбирал дома «под ноль», чтобы нам негде было закрепиться. Они беспилотниками видели, где мы являемся и накрывали артиллерией. На заводе Ильича наши командиры начали создавать план прорыва на Запорожье", — вспоминает Александр.

Однако, несмотря на эти трудности, группе удалось прорваться через два кольца оцепления и добраться до поселка Старый Крым, который находится всего в 7 километрах.

Уставшие от голода и бессонницы, украинские военные решили передохнуть в одном из частных домов. Однако их уже ждали. Оказалось, что российский беспилотник отслеживал их передвижения и через несколько минут группу окружили снова.

Сдаваясь в плен, украинские военные шли по полю с поднятыми руками, понимая, что их держат под прицелом врага. Сначала их перевезли на Сартану, затем в российский Ростов, а оттуда на самолете — в различные исправительные учреждения России.

Александр оказался в Костромской области, в городе Галич, где начался настоящий ад. Он вспоминает, как каждый день сопровождался побоями и голодом.

"Нам давали только ложку-две каши или картошки", – говорит он. Кроме физических пыток, россияне оказывали психологическое давление: заставляли петь русский гимн, и каждое утро в 6 часов все заключенные должны были громко исполнять его.

"Нас повезли в Костромскую область, город Галич. Там я понял, что попал в ад. Каждый день были побои и морды голодом. Из еды нам давали ложку-две каши или картошки. Кроме побоев и мордов голодом, россияне оказывали постоянное психологическое давление и использовали разные методы пыток", — добавляет Александр.

Всем раздали бумажки со словами русского гимна и заставляли каждое утро в 6 часов громко петь его. Разговаривать можно было только на русском языке.

"Нам постоянно включали ультразвук и били током, разряжали о нас электрошокеры. Было у них ежедневное плановое избиение с 8 утра. Начиналась проверка и они каждую камеру избивали. Десантников и морпехов забивали с особой жестокостью", — говорит морпех.

Домой Александр уходил с большими сомнениями, ведь неоднократно россияне использовали подобные маневры, чтобы вводить украинских пленных в заблуждение и морально добивать их. Он до последнего не верил, что его освобождение настоящее.

Когда он оказался на подконтрольной Украине территории и увидел сине-желтые флаги, а впереди стояли его мама, жена и дочь, Александр понял — он наконец вернулся домой. Наибольшим шоком для него стало то, что его любимая девушка, несмотря на все трудности, все же дождалась. Он не мог поверить, что после двух с половиной лет разлуки она осталась ему верна.

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