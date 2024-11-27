Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Киеве, Киевской и Сумской областях, совместно с Национальной полицией.

СБУ и Национальная полиция задержали двух поджигателей, действовавших по заданию российских спецслужб в Киевской и Сумской областях.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники ставили перед собой цель поджигать государственные учреждения и транспорт украинских военных. оккупанты привлекли к этому местных жителей, которые искали быстрый заработок через телеграмм-каналы. Однако вместо обещанных денег они получили подозрение и теперь стоят перед угрозой продолжительного заключения.

Киевщина :

Задержан 18-летний житель Кагарлыкского района, который поджег здание местной территориальной общины. Злоумышленник разбил металлопластиковое окно и вылил легковоспламеняющуюся смесь в помещение. После этого он снял видео возгорания и отправил его российскому куратору. После выполнения первой задачи ему должны были поступить новые инструкции по поджогу здания Укрпочты в соседнем населенном пункте, но он был задержан до того, как он смог это сделать.

Сумы :

Задержан 35-летний безработный мужчина, который поджег две приемные ТЦК и три автомобиля украинских военных.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Киеве, Киевской и Сумской областях, совместно с Национальной полицией, при процессуальном руководстве прокуратур Сумской области и Обуховского района.

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