Сейчас он находится под стражей и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который 17 ноября попытался совершить теракт в центре Киева.

Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

В тот день полицейский наряд отреагировал на вызов о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе. При попытке стражей порядка попасть в квартиру сработала так называемая «растяжка» с гранатой Ф-1. Однако, как выяснилось позже, квартира была пуста, а вызов на линию 102 был фальшивым, целью которого было заманить полицейских в ловушку.

По информации СБУ, этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего мужчину из Киевщины, который уже имел шесть судимостей за разбой, кражи и бегство из тюрьмы. Перед тем, как установить «растяжку», агент выполнил так называемую «тестовую» задачу: поджег релейный шкаф Укрзализныци в окрестностях столицы, зафиксировав все на видео, которое передал своему куратору.

После этого он арендовал квартиру в центре Киева, установил там растяжку с боевой гранатой и видеокамеры для фиксации подрыва в реальном времени. Однако благодаря профессионализму полиции взрыв не привел к жертвам, и злоумышленника задержали «по горячим следам».

Во время обысков в помещении задержанного были изъяты мобильный телефон, сим-карты и одежда, что подтвердило его участие в преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по статье 258 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Сейчас он находится под стражей и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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