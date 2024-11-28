С 1 декабря 2024 года на многих рыбохозяйственных водных объектах вводится запрет.

С 1 декабря 2024 года на всех рыбохозяйственных водных объектах Винницкой области вводится запрет на отлов речных раков - запрет продлится до 30 июня 2025 года.

Об этом сообщил Винницкий рыбоохранный патруль.

Однако следует отметить, что запрет действует не только в Винницкой области, а распространяется на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины, где запрещен вылов этих речных жителей.

С 1 декабря 2024 года на многих рыбохозяйственных водных объектах вводится запрет на отлов речных раков. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность:

Административный штраф: от 34 до 680 грн, а также возмещение ущерба.

Уголовная ответственность: штраф от 17000 до 85000 грн или ограничение/лишение свободы до трех лет.

За каждого незаконно выловленного рака нарушитель будет обязан уплатить ущерб в размере 3332 грн.

Раки могут жить от 20 до 50 лет. Их цикл размножения зависит от температуры воды: спаривание происходит при температуре ниже 10°C, а молодежь появляется в конце мая или начале июня, когда вода прогревается до 21-23°C.

В Государственной экологической инспекции столичного округа отметили, что отлов раков во время запрета является серьезным нарушением законодательства, согласно части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

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