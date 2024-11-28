Комиссия расследует причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин, а ДБР возбудило уголовное производство из-за возможных дефектов и нарушений условий хранения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Так, Межведомственная комиссия расследует проблему снабжения бойцов ВСУ некачественных 120-мм мин, которые либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.

Из-за выявленных дефектов Минобороны приостановило использование и выдачу этих мин боевым подразделениям. Военным к этому времени будут предоставлены импортные мины. Изъятые боеприпасы будут отправлены на дальнейшие исследования.

Предварительные результаты расследования указывают на возможные причины дефектов, в частности, некачественные пороховые заряды или нарушения условий хранения, которые могли привести к повреждению мин. В связи с этим ДБР возбудило уголовное производство, и по завершении расследования будут приняты кадровые решения в отношении ответственных лиц.

Министерство обороны Украины уточнило, что является заказчиком этих мин, но выполнение государственного заказа осуществляет Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Будет усилена проверка условий хранения и усовершенствована процедура проверки на всех этапах — от производства до поставки на фронт. Кроме того, комиссия проверит минометные мины других калибров, чтобы оценить соответствие стандартам производства, качеству компонентов и условиям хранения.

Напомним, что 20 ноября в сети появилось видео, на котором показано несрабатывание мин, изготовленных государственным концерном "Укроборонпром". Совместное производство мин калибра 120 мм между "Укроборонпромом" и одной из стран НАТО началось в феврале 2023 года.

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