Декабрь – самый "живой" месяц, что может повлиять на цены на горючее.

В Украине в ближайшее время могут снизиться цены на бензин и дизель.

Такой прогноз озвучил эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "Киев24". По его словам, ситуация на рынке горючего не предполагает значительного роста цен, несмотря на прогноз Национального банка Украины о возможном подорожании бензина на 9% до конца года.

Эксперт отрицает возможность подорожания горючего на 5 гривен за литр, отмечая, что для этого цена нефти должна была достичь 90 долларов за баррель, в то время как она стабильно колеблется вокруг 75 долларов. Куюн подчеркнул, что, вероятно, декабрь станет месяцем снижения цен, ведь традиционно это время праздничных акций и уменьшение спроса на горючее.

"Обычно у нас, напротив, декабрь - это последний месяц активного потребления перед зимой, январем и февралем, которые всегда, как говорится, "мертвые" месяцы. Декабрь же, наоборот, является самым "живым". Поэтому цены обычно падают из-за множества акций" и попыток продать перед праздниками. Поэтому я думаю, что даже будут приятные сюрпризы в виде снижения цен, а не их повышения», – отметил Куюн.

Следовательно, в ближайшие месяцы водителям можно рассчитывать на более выгодные условия покупки горючего.

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