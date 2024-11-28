В августе 2023 года, во время штурма под Кременной, Остап получил тяжелые ранения: пуля попала ему в колено, потом еще в плечо и голову.

С началом полномасштабного вторжения Остап сразу решил присоединиться к ВСУ, но через возраст ему было отказано в призыве — ему было меньше 27 лет.

Несмотря на отрицание отца, Остап все же прошел БКБП и стал бойцом полка «Азов». Патронатная служба «Ангелы» поделилась историей военного на псевдо Сид, который, несмотря на три шаровых ранения, смог выжить и продолжать борьбу.

Отец Остапа, сам бывший военный десантно-штурмовых войск, был против того, чтобы сын ушел на фронт. Однако Остап не мог оставаться в стороне и поступил в 12-ю бригаду специального назначения «Азов» НГУ.

В августе 2023 года, во время штурма под Кременной, Остап получил тяжелые ранения: пуля попала ему в колено, затем в плечо и голову. Он вспоминает, как собратья пытались донести его до пункта эвакуации, но не смогли из-за собственных травм. Поэтому решили найти поддержку.

«Некоторые из них также были 300. Мы понимали, что если все будут меня нести — никто не сможет дойти», — рассказывает Остап. В течение восьми часов он оставался в лесопосадке, чувствуя невыносимую боль. У него было парализовано пол тела, и он страдал от жары и мух, поедавших раны.

К счастью, дрон заметил его движения, и собратья смогли унести раненого с поля боя.

Через несколько дней после эвакуации Остапу позвонила по телефону куратор Патронатной службы Татьяна, сообщив, что его невеста уже знает о его состоянии.

«В фильмах человек в таких случаях сразу умирает от ранения в голову. А тут сказали, что он стабилен, все будет хорошо», — вспоминает его невеста Анна.

После двух недель реабилитации Остап смог снова встать на ноги.

«Я не думала, что человек может при этом быть абсолютно положительным все время. Это моя гордость», — говорит с улыбкой Анна.

Остап до сих пор поддерживает связь с Татьяной, а недавно сообщил, что нуждается в протезе. Патронатная служба сразу организовала для него необходимое устройство.

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