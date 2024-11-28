Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств совершенных преступлений и установления личности заказчика, среди версий — возможная связь с российскими спецслужбами.

Двум гражданам Украины было поставлено в известность о подозрении в совершении диверсий и поджогов по заказу российских спецслужб.

Подробности сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Киевщина: в октябре 2024 года житель Березань Броварского района получил через Telegram предложение поджечь помещение почтовой службы «Новая Почта» за денежное вознаграждение. Мужчина, следуя указаниям своего куратора, облил входную дверь отделения зажигательной смесью и поджег ее, после чего скрылся с места преступления.

Прикарпатье: в августе 2024 года женщина получила через мессенджер Telegram предложение подзаработать на поджоге. Привлекая ранее судимого знакомого, она передала ему контакты заказчика. Человек, выполнив задание, поджег железнодорожный шкаф стратегического значения, сняв процесс на видео для отчета заказчику.

На следующий день получил новое задание – поджечь автомобиль серо-зеленого цвета. Он нашел Renault Traffic, облил его воспалительным веществом и поджег, также зафиксировав преступление на видео.

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств совершенных преступлений и установления личности заказчика, среди версий — возможная связь с российскими спецслужбами.

Подозреваемым инкриминируются диверсия и умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Обеим лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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