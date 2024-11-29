Заявление можно подать лично в любом сервисном центре ПФУ, отправить по почте через исполнительные органы местного самоуправления, военные администрации или ЦНАПы.

Государство предусмотрело льготы на оплату коммунальных услуг для отдельных категорий украинцев.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий получают 75% скидки, участники войны – 50%, лица с инвалидностью в результате войны – 100%, а члены семей погибших – 50%.

Скидки распространяются на ряд коммунальных услуг, включая управление многоквартирными домами, снабжение и распределение природного газа, электроэнергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления, централизованного водоснабжения, водоотвода, вывоза мусора, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Для оформления льготы необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда. Заявление можно подать лично в любом сервисном центре ПФУ, отправить по почте через исполнительные органы местного самоуправления, военные администрации или ЦНАПы. Кроме того, есть возможность подачи заявления онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение.

Для получения скидки нужно предоставить документ, подтверждающий право на льготу, например удостоверение участника боевых действий, паспорт и учетный номер регистрационной карты налогоплательщика. В заявлении также следует указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и личные счета.

Такие льготы позволяют существенно снизить финансовую нагрузку для граждан, имеющих право на их получение.

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