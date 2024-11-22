Завдяки цьому більше не потрібно йти до ЦНАП, стояти в чергах чи збирати стоси паперових документів.

Українці, які ще не користуються субсидією, але планують її отримати, можуть зробити це онлайн через портал "Дія".

Про те, як це зробити розповіли Новини Live.

Щоб подати заявку на субсидію, необхідно зайти на сайт diia .gov .ua та авторизуватися за допомогою електронної підписки або BankID. Далі в головному меню обирається розділ «Пенсії, пільги та допомога», а потім послуга «Заява на субсидію».

У заяві необхідно вказати адресу житла, для якої оформлено безкоштовну субсидію, інформацію про наявність платежів на комунальні послуги, а також вказати послуги, на які потрібна допомога. Додатково слід додати відомості про лічильники (за наявності), номер особового рахунку та назву постачальника послуг. Також знадобляться дані про доходи всіх мешканців домогосподарства (крім тих, чиї дані вже є в державних реєстрах), інформація про майно, транспортні засоби, купівлю валюти або депозити (якщо їхня сума перевищує 100 тисяч гривень), а також дані про аліменти, нерухомість та сплачені послуги.

Після заповнення форми слід вибрати, куди надійдуть виплати: на банківську картку або у відділення "Укрпошти". У разі необхідності можна прикріпити скан-копії або фото додаткових документів, наприклад, довідки про доходи (якщо вони не зафіксовані в державних реєстрах), договір оренди житла чи документи, що підтверджують складні життєві обставини.

Завершальним етапом є перевірка заяви, її підписання електронним підписом і відправлення. Документ автоматично надсилається до Пенсійного фонду України, і у разі потреби надання додаткових даних заявник виконує відповідне підтвердження. Це дозволяє оформити субсидію швидко та без зайвих складнощів.

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