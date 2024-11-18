Держава надає українцям допомогу для покриття частини витрат на комунальні послуги, і така підтримка може бути двох видів.
В Пенсійному фонді пояснили, у чому виникає різниця між пільгами та субсидіями.
Кому призначають субсидії та пільги
Більшість громадян знайомі з поняттями "пільги на житлово-комунальні послуги" та "житлова субсидія", але часто сприймають їх як одне й те саме. Насправді, попри певні схожості, це різні форми допомоги. Спільним для них є те, що вони надаються українцям для:
придбання скрапленого газу;
оплати житлово-комунальних послуг;
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.
Чим відрізняються пільга та субсидія
Пільга – це вид державної підтримки, що призначається окремій категорії громадян, з урахуванням або без урахування їхнього доходу. Користуватися пільгами можуть:
діти війни;
ветерани війни;
багатодітні родини;
постраждалі від аварії на Чорнобільській АЕС;
члени сімей загиблих ветеранів, захисників та захисниць України тощо.
Субсидія ж надається домогосподарствам, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги через низький дохід. Принцип її призначення простий: якщо дохід сім'ї недостатній, держава може надати субсидію для покриття частини витрат.
Деякі українці можуть мати право на обидва види допомоги, але отримувати і пільгу, і субсидію одночасно не можна. Тому важливо брати вигіднішу для себе.
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