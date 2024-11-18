Большинство граждан знакомы с понятиями "льготы на жилищно-коммунальные услуги" и "жилищная субсидия", но часто воспринимают их как одно и то же.

Государство оказывает украинцам помощь для покрытия части расходов на коммунальные услуги и такая поддержка может быть двух видов.

В Пенсионном фонде объяснили , в чем возникает разница между льготами и субсидиями.

Кому назначают субсидии и льготы

Большинство граждан знакомы с понятиями "льготы на жилищно-коммунальные услуги" и "жилищная субсидия", но часто воспринимают их как одно и то же. На самом деле, несмотря на определенные сходства, это разные формы помощи. Общим для них является то, что они предоставляются украинцам для:

приобретение сжиженного газа;

оплаты жилищно-коммунальных услуг;

покупка твердого и жидкого печного бытового топлива.

Чем отличаются льгота и субсидия

Льгота – это вид государственной поддержки, назначаемый отдельной категории граждан, с учетом или без учета их дохода. Пользоваться льготами могут:

дети войны;

ветераны войны;

многодетные семьи;

пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;

члены семей погибших ветеранов, защитников и защитниц Украины.

Субсидия предоставляется домохозяйствам, которые не могут самостоятельно платить коммунальные услуги из-за низкого дохода. Принцип ее назначения прост: если доход семьи недостаточен, государство может предоставить субсидию для покрытия части расходов.

Некоторые украинцы могут иметь право на оба вида помощи, но получать и льготу, и субсидию одновременно нельзя. Поэтому важно брать более выгодную для себя.

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