Государство оказывает украинцам помощь для покрытия части расходов на коммунальные услуги и такая поддержка может быть двух видов.
В Пенсионном фонде объяснили , в чем возникает разница между льготами и субсидиями.
Кому назначают субсидии и льготы
Большинство граждан знакомы с понятиями "льготы на жилищно-коммунальные услуги" и "жилищная субсидия", но часто воспринимают их как одно и то же. На самом деле, несмотря на определенные сходства, это разные формы помощи. Общим для них является то, что они предоставляются украинцам для:
приобретение сжиженного газа;
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
покупка твердого и жидкого печного бытового топлива.
Чем отличаются льгота и субсидия
Льгота – это вид государственной поддержки, назначаемый отдельной категории граждан, с учетом или без учета их дохода. Пользоваться льготами могут:
дети войны;
ветераны войны;
многодетные семьи;
пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;
члены семей погибших ветеранов, защитников и защитниц Украины.
Субсидия предоставляется домохозяйствам, которые не могут самостоятельно платить коммунальные услуги из-за низкого дохода. Принцип ее назначения прост: если доход семьи недостаточен, государство может предоставить субсидию для покрытия части расходов.
Некоторые украинцы могут иметь право на оба вида помощи, но получать и льготу, и субсидию одновременно нельзя. Поэтому важно брать более выгодную для себя.
Последние новости Украины:
Напомним, стало известно, сколько украинцев за чертой бедности
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ