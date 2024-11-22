Благодаря этому больше не нужно идти в ЦНАП, стоять в очередях или собирать кипы бумажных документов.

Украинцы, еще не пользующиеся субсидией , но планирующие ее получить, могут сделать это онлайн через портал "Действие".

О том, как это сделать рассказали Новости Live.

Чтобы подать заявку на субсидию, необходимо зайти на сайт diia .gov .ua и авторизироваться с помощью электронной подписки или BankID. Далее в главном меню выбирается раздел «Пенсии, льготы и помощь», затем услуга «Заявление на субсидию».

В заявлении необходимо указать адрес жилья, для которого оформлена бесплатная субсидия, информация о наличии платежей на коммунальные услуги, а также указать услуги, на которые требуется помощь. Дополнительно следует добавить сведения о счетчиках (при наличии), номер лицевого счета и название поставщика услуг. Также понадобятся данные о доходах всех жителей домохозяйства (кроме тех, чьи данные уже есть в государственных реестрах), информация об имуществе, транспортных средствах, покупке валюты или депозитах (если их сумма превышает 100 тысяч гривен), а также данные об алиментах, недвижимости и оплаченные услуги.

После заполнения формы следует выбрать, куда поступят выплаты: на банковскую карту или в отделение "Укрпочты". В случае необходимости можно прикрепить скан-копии или фото дополнительных документов, например справки о доходах (если они не зафиксированы в государственных реестрах), договор аренды жилья или документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства.

Завершающим этапом является проверка заявления, его подписание электронной подписью и отправка. Документ автоматически направляется в Пенсионный фонд Украины, и в случае необходимости предоставления дополнительных данных заявитель выполняет соответствующее подтверждение. Это позволяет оформить субсидию быстро и без лишних сложностей.

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