По словам представителей Министерства развития общин и территорий, будет внедрена новая система.

В ближайшее время будет введена система СУББ, цель которой — упростить доступ к информации о многоквартирных домах и снизить уровень коррупции в этой сфере.

Проект находится на этапе эксперимента, а его полное внедрение планируется до конца 2026 года.

Кабинет министров принял соответствующее постановление. По словам представителей Министерства развития общин и территорий, основными задачами новой системы будут:

внедрение единого цифрового подхода к управлению многоквартирными домами;

обеспечение доступа к информации о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов;

использование инструментов сбора данных, необходимых для принятия решений в сфере жилищной политики, как на местном, так и на государственном уровне.

Министерство рассчитывает, что СУББ поможет "минимизировать влияние человеческого фактора" на большинство процессов управления многоквартирными домами. В частности, это касается проведения собрания совладельцев и публикаций протоколов такого собрания.

Для запуска системы необходимо определить несколько важных аспектов, в частности:

процедуру и требования по ведению и наполнению системы управления;

структуру системы управления, а также роль владельца, администратора и технического администратора;

функциональные возможности системы

Также планируется создание Реестра управления многоквартирными домами и запуск 11-ти электронных кабинетов. Кроме того, система должна обеспечить взаимодействие с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.

Последние новости Украины:

Могут хоть каждый месяц покупать дорогие автомобили: озвучены космические зарплаты в госбанках.

НБУ предупредил украинцев: налоги могут снова вырасти, названы условия.

Рада может повысить налоги еще сильнее: известно, за что украинцам придется платить дополнительно.