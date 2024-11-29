Все пятеро участников теракта, действовавшие отдельно, были задержаны «по горячим следам» во время спецоперации в Житомире.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых агентов российских спецслужб, которые 20 ноября этого года совершили теракт в Житомире.

Как сообщили в СБУ , в результате взрыва, произошедшего возле райуправления полиции, один правоохранитель получил травмы.

По информации следствия, злоумышленники действовали по приказу российских спецслужб, которые завербовали их через телеграммы-каналы, предлагающие «скорые деньги». Для совершения теракта они дистанционно активировали самодельное взрывное устройство, заложенное вблизи здания полиции.

Самодельную взрывчатку террористы изготовили, начинив ее гвоздями и замаскировав в термосе. Детонацию они произвели с помощью мобильного телефона. Кроме того, на месте происшествия злоумышленники установили скрытые видеокамеры, которые вели запись взрыва в реальном времени.

Все пятеро участников теракта, действовавшие отдельно, были задержаны «по горячим следам» во время спецоперации в Житомире. Среди задержанных – 46-летний харьковчанин, ранее отбывавший наказание за разбой и грабеж. По заданию российских кураторов он покупал компоненты для взрывчатки, которые прятал в хранилищах.

Четыре других участника, жители Житомира в возрасте от 15 до 20 лет, получили инструкции по изготовлению и закладке взрывчатки. события.

В ходе обысков у задержанных изъяты компоненты взрывчатки, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами их причастности к преступлению.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении террористического акта по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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