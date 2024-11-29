Законопроект о новых штрафах был внесен в повестку дня Верховной Рады и может быть вынесен на рассмотрение в любой момент.

В Украине может появиться новая категория штрафов, которые будут касаться только зимнего периода – украинцев хотят наказывать на автомобильных дорогах за ряд нарушений.

Законопроект №8369 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его могут рассмотреть в Верховной Раде в любой момент.

Документ предлагает обязать владельцев автомобилей массой до 3,5 тонн использовать зимние или всесезонные шины с 1 ноября по 31 марта. Для грузовых автомобилей предлагается требование установки только зимней резины.

За нарушение этих правил законопроект предусматривает штраф в размере 340 гривен. Подобные нормы уже давно действуют во многих странах Европы, и это послужило основой для предложений в Украине.

Законопроект был внесен в повестку дня Верховной Рады 3 сентября и может быть вынесен на рассмотрение в любой момент.

Напомним, проезд на красный сигнал светофора будет признан серьезным нарушением ПДД, за которое водителей не только будут штрафовать, но и могут временно лишать прав.

Законопроект №12172 предусматривает ужесточение наказаний для водителей за повторные нарушения ПДД. Принятие этого законодательного акта будет способствовать уменьшению количества грубых и систематических правонарушений, что в свою очередь позволит снизить уровень смертности и травматизма на дорогах.

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