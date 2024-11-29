По его словам, для улучшения ситуации необходимо снижать призывной возраст и одновременно улучшать базовую военную подготовку.

Мужчины 55-60 лет могут выполнять определенные задачи на войне, но не на боевых должностях – участвовать в активных боевых действиях им часто уже не разрешает здоровье.

Такое мнение высказал украинский военнослужащий Кирилл Яковлев.

Военнослужащий Кирилл Яковлев поделился историей о своем 55-летнем отце и 59-летнем дедушке, которые служат в ВСУ: отец работает водителем, а дедушка — хирургом.

"Эти люди могут что-то делать на войне, но если они будут находиться на не боевых должностях. Ведь когда речь идет о блиндажах, окопах, перемещениях — то людям за 50 лет уже не очень легко этим заниматься, потому что здоровье не позволяет", – отметил он.

По его словам, для улучшения ситуации необходимо снижать призывной возраст и одновременно улучшать базовую военную подготовку, а также повышать квалификацию сержантского и офицерского состава, чтобы у бойцов было больше доверия к своим командировам. Также важно обеспечение военных более современной амуницией.

" Тогда мы можем без вопросов набрать людей от 21 года, они будут на фронте показывать очень хорошие результаты", - считает Яковлев.

Недавно в Верховную Раду был представлен законопроект, предлагающий снизить максимальный мобилизационный возраст в Украине с 60 до 55 лет.

Однако народный депутат Федор Вениславский отметил, что нет оснований для обсуждения этого законопроекта, поскольку россия увеличивает свои мобилизационные возможности и расширяет численность своих войск. Поэтому сложно говорить об уменьшении количества граждан Украины, которых можно мобилизовать.

Источник: Фокус.

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