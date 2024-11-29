В Одесской области Юрий работал на блокпостах, участвовал в группах быстрого реагирования, когда формировалась новая бригада, он присоединился к ее составу.

Военный Юрий Яковлев участвовал в освобождении Херсона и прошел путь от боевого медика до командира штурмового подразделения.

Защитник Украины поделился своей историей.

Во время выполнения боевой задачи Юрий получил ранение, но это не стало для него препятствием. Он вернулся в службу как инструктор и теперь учит новых военнослужащих. История бойца из Ивано-Франковской области раскрыта в материале телерадиостудии "Бриз".

"Основной принцип, по которому у нас есть шанс выиграть эту войну – если мы все будем делать максимум, все будем действовать профессионально", – говорит Юрий. Этот принцип он исповедует с первого дня службы в ВСУ.

Вместе с друзьями он ушел на фронт в самом начале войны.

"Мы сразу собрались, у меня частично был готов рюкзак. Пошли в Франковский ТРО, где два дня ничего не делали, а война уже разгоралась. Хотелось участвовать и не стоять в стороне, поэтому мы отправились в Одессу", – вспоминает военный.

В Одесской области Юрий работал на блокпостах, участвовал в группах быстрого реагирования. Когда формировалась новая бригада, он присоединился к ее составу.

"Я пытался учиться на боевого медика, потому что у меня было ветеринарное образование. Позже мы стали штурмовым подразделением и там я уже перешел на должность командира отделения", – рассказывает он.

В составе этого подразделения Юрий выполнял задачи по обороне приграничья в Одесской области, но больше всего он стремился освобождать родную землю. В сентябре его подразделение присоединилось к первому батальону бригады, и они сформировали штурмовое подразделение.

" В сентябре перешли в первый батальон нашей бригады. Нас сформировали в штурмовое подразделение. Стояла задача продвинуться по вражеской территории. После нашего первого штурма началось отступление россиян с правобережья Херсонщины", – отмечает Юрий.

После освобождения Херсона бойцы выполняли задачи по обороне правого берега Днепра весной 2023 года. .

Они закрепились на небольшом участке левобережья, операция продолжалась несколько дней. После ее завершения он попал в госпиталь из-за тяжелого ранения и проходил реабилитацию около месяца.

Впоследствии после выздоровления Юрий вернулся к боевым задачам и получил новую роль – инструктора, обучая молодых бойцов для дальнейших боевых действий.

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