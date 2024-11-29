Следователи объявили подозрения трем должностным лицам, когда они находились на рабочих местах, а также предпринимателю.

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили должностных лиц государственного предприятия, присвоивших около миллиона гривен бюджетных средств.

Подробности обнародовали пресс-служба Полиции области.

Согласно материалам следствия, организатором схемы стал исполняющий обязанности руководителя управления водных ресурсов, привлекший к преступной деятельности двух подчиненных и частного предпринимателя. В сентябре прошлого года управление получило финансирование из государственного спецфонда для выполнения работ по защите сельских населенных пунктов от наводнений.

Чиновники заказали изготовление фиктивной документации у компании, которую они создали с помощью подставного лица. Для выполнения этого договора было перечислено почти 1 млн гривен, которые впоследствии были переведены на сторонние счета и сняты.

Подозрения в отношении чиновников возникли еще во время их деятельности. Им инкриминируют хищение средств путём злоупотребления служебным положением. В ходе предварительного обыска у подозреваемых полицейские конфисковали компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию.

Следователи объявили подозрения трем должностным лицам, когда они находились на рабочих местах, а также предпринимателю. Их обвиняют согласно ч. 5 ст. 191 Уголовный кодекс Украины. Суд вскоре изберет меру пресечения подозреваемым, а расследование продолжается под наблюдением Ивано-Франковской прокуратуры.

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