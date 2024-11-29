Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

СБУ задержала агента ФСБ, который планировал осуществить диверсию в Кировоградской области, сжег электроподстанцию, питающую военный аэродром и другие стратегические объекты региона.

Детали сообщили в СБУ.

Задержанным оказался 21-летний местный житель, завербованный российскими спецслужбами в августе 2024 года из-за его пророссийских высказываний в Телеграмм-каналах. данные он передавал через мессенджеры своему русскому куратору в виде текстовых сообщений и меток на Google Картах.

Вскоре агент получил задачу проникнуть на ключевую электроподстанцию ​​в регионе и поджечь ее с помощью специальной смеси. После этого он должен был зафиксировать возгорание на фото или видео. За выполнение этой операции оккупанты обещали ему вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Благодаря своевременным действиям СБУ, предатель был разоблачен и задержан «на горячем» во время разведки вблизи электроподстанции. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению безопасности военных объектов в зоне деятельности агента. У задержанного изъяли мобильный телефон с анонимным чатом, по которому он коммуникировал с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Агент находится под арестом, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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