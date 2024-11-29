Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года, ведь волосы — это своего рода индикатор нашего физического и эмоционального состояния.

Луна, как известно, влияет на многие процессы на Земле — от приливов и отливов до урожаев и даже на состояние наших волос, поэтому важно знать лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года.

Выбор правильной лунной фазы для стрижки помогает укрепить волосы, ускорить их рост или, наоборот, сделать их более послушными и менее ломкими.

Итак, Лунный календарь стрижек на декабрь 2024 года, как он выглядит, читайте дальше.

Наиболее благоприятные дни для стрижки в декабре 2024 года по Лунному календарю стрижек на декабрь 2024:

4 декабря (Луна в Тельце, первая четверть) — Этот день отлично подходит для укрепления корней и улучшения структуры волос.

Стрижка в этот день поможет сделать волосы гуще и здоровее.

8 декабря (Луна в Раке, растущая) — Хорошее время для обновления внешнего вида. Стрижка в этот день сделает волосы более послушными и ускорит их рост.

13 декабря (Луна в Деве, растущая) — Отличный день для тех, кто хочет поддерживать аккуратную форму стрижки. Волосы будут расти равномерно, а кончики останутся крепкими.

17 декабря (Луна в Скорпионе, полнолуние) — Идеальный день для кардинальных перемен. Если вы мечтали о новой прическе или экспериментировали с цветом, этот день даст вам энергию для смелых решений.

22 декабря (Луна в Козероге, убывающая) — благоприятный день для подстригания кончиков. Это поможет избавиться от секущихся кончиков и надолго сохранить здоровье волос.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024, rогда лучше воздержаться от стрижки?

1 декабря (Луна в Овне, растущая) — Энергия этого дня может быть слишком хаотичной, поэтому стрижка может привести к непредсказуемым результатам.

15 декабря (Луна в Весах, полнолуние) — В полнолуние лучше не стричь волосы, так как это может негативно сказаться на состоянии волос, сделав их слабыми и ломкими.

29 декабря (Луна в Рыбах, убывающая) — в этот день волосы могут потерять силу и блеск, поэтому лучше воздержаться от любых манипуляций.

Источник: gobeauty.space.

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