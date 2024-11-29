Церковный праздник 30 ноября по новому календарю - в этот день вспоминают апостола Андрея Первозванного.

Церковный праздник 30 ноября (13 декабря по старому стилю) - день памяти апостола Андрея Первозванного, одного из двенадцати самых близких учеников Иисуса Христа.

Праздник 30 ноября по старому стилю - день памяти святителя и богослова Григория Чудотворца.

В этот день важно пойти в храм и попросить святого Андрея о защите тех, кто ходит в море.

Андрею молятся о защите от врагов и стихийных бедствий, исцелении от различных заболеваний, укреплении веры, хорошем замужестве, сохранении брака и здоровье детей.

В Андреев день наши предки накрывали богатый стол, однако с постными блюдами, потому что идет Рождественский пост.

Для тех, кто постится разрешается горячая пища с маслом и рыба.

Что сегодня категорически нельзя делать в церковный праздник 30 ноября:

В этот день запрещается вся работа, которая связана с руками - прясть, шить, ткать нельзя, дабы не навлечь на себя беду.

У православных идет Рождественский пост, поэтому нельзя употреблять молочные, мясные продукты и яйца.

Народные приметы и традиции на 30 ноября, в этот день было принято смотреть, какой день:

так, если снег лежит на земле, значит он не будет таять десять дней.

Морозный день 30 ноября — к удачному урожаю в следующем году.

Также наши предки верили, если снег еще не выпал, значит зима будет мягкой и теплой.

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