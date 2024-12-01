Украинцам рассказали о двойном новолунии и опасных днях, когда в декабре 2024 не cтоит ничего планировать.

Полнолуние в декабре традиционно называют «Холодной Луной» - оно знаменует начало зимы и более холодной, темной части года.

Для духовных практиков Холодная Луна означает необходимость смотреть внутрь себя, чтить личностный рост и готовиться к периоду отдыха и размышлений.

Астрологически каждое полнолуние находится под влиянием знака зодиака, который оно занимает.

Узнайте, когда в декабре 2024 года нельзя ничего не начинать:

В декабре 2024 года полнолуние выпадает на знак Близнецов, коммуникабельного и легко приспосабливающегося воздушного знака, известного своим интеллектуальным любопытством, двойственностью и любовью к социальному взаимодействию.

С полнолунием в Близнецах усиливается фокус на ясности, освобождении и новых начинаниях, что делает это время идеальным для обретения понимания, принятия перемен и подготовки к новым возможностям, которые откроются в 2025 году.

Декабрь 2024 уникален тем, что в нем будет двойное новолуние - данное явление случается примерно раз в 29 месяцев.

По мнению астрологов, лунные дни можно поделить на благоприятные и неблагоприятные, когда в декабре 2024 года нельзя ничего не начинать:

благоприятными днями - 1, 6, 7, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 декабря и самые неблагоприятные выпадают на 10 и 11 декабря.

Неблагоприятные дни в декабре в некоторых сферах -2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29.

Остальные дни в декабре считаются нейтральными.

Источник: unian, medium.

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