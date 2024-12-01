Полнолуние в декабре традиционно называют «Холодной Луной» - оно знаменует начало зимы и более холодной, темной части года.
Для духовных практиков Холодная Луна означает необходимость смотреть внутрь себя, чтить личностный рост и готовиться к периоду отдыха и размышлений.
Астрологически каждое полнолуние находится под влиянием знака зодиака, который оно занимает.
Узнайте, когда в декабре 2024 года нельзя ничего не начинать:
В декабре 2024 года полнолуние выпадает на знак Близнецов, коммуникабельного и легко приспосабливающегося воздушного знака, известного своим интеллектуальным любопытством, двойственностью и любовью к социальному взаимодействию.
С полнолунием в Близнецах усиливается фокус на ясности, освобождении и новых начинаниях, что делает это время идеальным для обретения понимания, принятия перемен и подготовки к новым возможностям, которые откроются в 2025 году.
Декабрь 2024 уникален тем, что в нем будет двойное новолуние - данное явление случается примерно раз в 29 месяцев.
По мнению астрологов, лунные дни можно поделить на благоприятные и неблагоприятные, когда в декабре 2024 года нельзя ничего не начинать:
благоприятными днями - 1, 6, 7, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 декабря и самые неблагоприятные выпадают на 10 и 11 декабря.
Неблагоприятные дни в декабре в некоторых сферах -2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29.
Остальные дни в декабре считаются нейтральными.
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