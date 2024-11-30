Мобильный оператор "Киевстар" прекращает подключение к определенному тарифу, но только для новых абонентов - для уже подключенных этот тариф будет оставаться доступным.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре" .

Так, "Киевстар" закрывает тариф "Любовь к родителям Домашний". Согласно сообщению компании, новые пользователи смогут подключить этот тариф до 2 декабря 2024 включительно. Те, кто подключится к этой дате, смогут и дальше пользоваться услугами Домашнего Интернета и объемами этого тарифа на неизменных условиях.

С 3 декабря абонентам "Киевстар" станет доступен новый тариф – LOVE UA Комфорт Домашний. Этот тариф рассчитан на абонентов старше 60 лет и лиц с инвалидностью I-III группы. Однако подробностей о новом тарифе компания пока не раскрывает, отметив, что больше информации будет доступно на официальном сайте оператора в день запуска.

Также с 29 ноября "Киевстар" закрывает для подключения несколько актуальных тарифов, но только для новых абонентов. Для существующих пользователей условия остаются без изменений. Эти тарифы получат новые названия:

LOVE UA Свет 2024

LOVE UA Песня 2024

ЛЮБОВЬ УА Сила 2024

Супер концерт 2024

"Киевстар" уточнил, что если клиент подключится к одному из этих тарифов до 28 ноября 2024 года, условия для него не изменятся.

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