Мобильный оператор "Киевстар" прекращает подключение к определенному тарифу, но только для новых абонентов - для уже подключенных этот тариф будет оставаться доступным.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре" .
Так, "Киевстар" закрывает тариф "Любовь к родителям Домашний". Согласно сообщению компании, новые пользователи смогут подключить этот тариф до 2 декабря 2024 включительно. Те, кто подключится к этой дате, смогут и дальше пользоваться услугами Домашнего Интернета и объемами этого тарифа на неизменных условиях.
С 3 декабря абонентам "Киевстар" станет доступен новый тариф – LOVE UA Комфорт Домашний. Этот тариф рассчитан на абонентов старше 60 лет и лиц с инвалидностью I-III группы. Однако подробностей о новом тарифе компания пока не раскрывает, отметив, что больше информации будет доступно на официальном сайте оператора в день запуска.
Также с 29 ноября "Киевстар" закрывает для подключения несколько актуальных тарифов, но только для новых абонентов. Для существующих пользователей условия остаются без изменений. Эти тарифы получат новые названия:
- LOVE UA Свет 2024
- LOVE UA Песня 2024
- ЛЮБОВЬ УА Сила 2024
- Супер концерт 2024
"Киевстар" уточнил, что если клиент подключится к одному из этих тарифов до 28 ноября 2024 года, условия для него не изменятся.
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