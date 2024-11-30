Клиентка Сбербанка поделилась историей своей мамы, которая сейчас находится за границей и имеет три счета в Ощадбанке.

Чтобы закрыть карту Ощадбанка, клиент должен лично обратиться в отделение банка с необходимыми документами и подать заявление на закрытие счета.

Об этом сообщила одна из пользователей Ощадбанка в отзыве на портале Минфин. Такая процедура создает неудобства для многих украинцев, особенно для тех, кто из-за полномасштабной войны уехал за границу, но оставил деньги на карте Ощадбанка.

Клиентка Ощадбанка поделилась историей своей мамы, которая сейчас находится за границей и имеет три счета в Ощадбанке – два из которых не используются. Один из счетов – кредитный, а другой – зарплатный.

Зарплатная карта вышла из срока действия, но, согласно правилам в Украине во время военного положения, срок действия карты должен автоматически удлиниться. Однако за границей терминалы не принимают карты с истекшим сроком действия, а Ощадбанк ежемесячно списывает 75 грн за обслуживание карты и 15 грн за SMS-информирование.

Клиентка Ощадбанка обратилась к горячей линии банка, где ей посоветовали приехать в Украину, чтобы лично закрыть карточку в отделении, где она была оформлена. Поскольку это невозможно, ей предложили обратиться в консульство для изготовления доверенности, чтобы кто-то другой смог закрыть счета.

Это сложная и затратная процедура, а вдобавок женщина получила уведомление о возможности списания средств с кредитного счета из-за долга, хотя кредит она не брала. Карта Ощадбанка была предоставлена ​​бесплатно вместе с зарплатной картой.

Автор отзыва выразила возмущение, почему Ощадбанк не позволяет своим клиентам закрыть карту дистанционно, как это делает, например, ПриватБанк и другие банки. Особенно в условиях войны, когда многие находятся за границей.

Стоит отметить, что Ощадбанк не предоставляет возможности закрыть карту онлайн или по звонку на горячую линию. Для этого необходимо лично обратиться в отделение, где был открыт счет, и подать соответствующее заявление с документами, подтверждающими личность. Если этого не сделать, клиент будет вынужден продолжать оплачивать комиссию за обслуживание карты.

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