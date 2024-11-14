Клієнт Ощадбанку раптово виявив, що не може отримати доступ до своїх коштів.

Клієнт Ощадбанку поділився скаргою на несподіване блокування своєї зарплатної картки - як виявилося, причина блокування полягала у підозрілому платіжному транзакції.

Деталі розповіли на порталі Мінфін у розділі відгуків.

Інцидент описав клієнт Ощадбанку користувач з ніком A13xsandr. За його словами, він раптово виявив, що не може отримати доступ до своїх коштів. Картка була заблокована без попередження. При зверненні до відділення банку клієнт зіштовхнувся з відмовою прийняти заявку, хоча він не вимагав термінового реагування, а лише хотів зареєструвати звернення.

Під час спілкування зі співробітником Ощадбанку з’ясувалося, що причиною блокування картки був вхідний платіж. Хтось нібито поскаржився на отримувача, що транзакція відбулася без відома власника рахунку. І Ощадбанк вжив заходів: одразу заблокував картку, не розібравшись у ситуації.

"Грубо кажучи, мене запевняють, що людина спала собі, нічого не робила, а зранку дивиться — з картки знято гроші. Якщо погодитись з такою версією, то виходить, що Ощад вкрай ненадійний банк. З одного боку, можна прокинутись з пустим рахунком, з іншого — отримати блок коштів", — зазначив клієнт Ощадбанку.

Клієнт Ощадбанку також додав, що теоретично будь-хто може заблокувати чужу картку Ощадбанку, знаючи лише номер картки. Для цього достатньо надіслати невелику суму грошей і подати скаргу на неправомірний платіж. Ощадбанк миттєво відреагує на такий запит, заблокувавши картку.

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