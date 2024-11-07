Після того як вона виконала всі вимоги Ощадбанку і звернулася до відділення, блокування не було скасовано.

Ощадбанк позбавив клієнтку доступу до пенсійних коштів, і після трьох місяців очікування на розблокування жінка змушена була звернутися зі скаргою.

Як повідомляється на сайті "Мінфін", улітку 2024 року пенсійний рахунок клієнтки Ощадбанку був заблокований.

Після того як вона виконала всі вимоги банку і звернулася до відділення, блокування не було скасовано. Протягом трьох місяців жінка не отримувала свої пенсійні виплати.

"У липні мій рахунок був заблокований. Я прийшла у відділення, надала пояснення, виконала всі вимоги і нічого не допомогло. Три місяці я не отримувала пенсію, ходила в відділення, дзвонила на лінію, ніхто нічого не розблокував", — розповідає клієнтка Ощадбанку.

Також клієнтка Ощадбанку згадала, що мала кредитну картку з лімітом 2,5 тисячі гривень. Щотижня їй надходили повідомлення про заборгованість, хоча вона вносила оплату з іншого рахунку. Однак, навіть після того, як вона сплачувала суму, через тиждень знову отримувала подібні повідомлення про заборгованість.

Через відсутність змін клієнтка Ощадбанку була змушена перевести нарахування пенсії в інший банк. Лише на четвертий місяць рахунок було розблоковано, але вона досі не змогла отримати кошти за три попередні місяці.

"Щоб хоч якось отримувати пенсію, я перевела її в інший банк, та три попередні пенсії я від Ощадбанку не могла отримати, скільки б я не ходила у відділення. Через 4 місяці прийшло повідомлення, що рахунок розблокований, але я не можу зняти з рахунку жодної гривні", — додала клієнтка Ощадбанку.

Попри те, що кредитна картка була повністю погашена, клієнтка щодня отримує повідомлення про заборгованість. Відділення не може надати допомогу, а на гарячій лінії дають різні відповіді, стверджуючи, що рахунок або заблокований, або під арештом.

Жінка навіть спробувала закрити рахунок Ощадбанку, подавши заяву, але й це виявилось неможливим.

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