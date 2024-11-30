В Украине, во время отключения электроэнергии, домашний интернет может продолжать работать, однако нет решения проблемы отключений мобильного интернета.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что нужно делать, чтобы Интернет будет работать даже без света.
Сеть может работать даже при отключении света. Главное условие – подсоединить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.
Министерство цифровой трансформации вместе с другими инициативами создало карту доступа к интернету во время отключений. Она содержит информацию о провайдерах, предоставляющих услуги xPON, стоимости подключения и контактных номерах. Если у вас дома нет подключения к xPON, проверьте, доступен ли этот сервис у соседей, и обратитесь к соответствующему провайдеру.
Что касается мобильного интернета, то пока нет универсального решения, подобного xPON. Для обеспечения бесперебойной мобильной связи немаловажную роль играет активное участие пользователей. Вот несколько полезных советов:
- Держите ваши гаджеты и павербанки заряженными.
- Используйте национальный роуминг, если сеть временно недоступна.
- Ограничьте использование интернета только для необходимых задач при отключении, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
Последние новости Украины:
Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.
Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.
В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.