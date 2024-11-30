Сеть может функционировать даже при отключении света, однако необходимо соблюдать одно важное условие.

В Украине, во время отключения электроэнергии, домашний интернет может продолжать работать, однако нет решения проблемы отключений мобильного интернета.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что нужно делать, чтобы Интернет будет работать даже без света.

Сеть может работать даже при отключении света. Главное условие – подсоединить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку. Это обеспечит стабильную интернет-связь для вашего дома.

Министерство цифровой трансформации вместе с другими инициативами создало карту доступа к интернету во время отключений. Она содержит информацию о провайдерах, предоставляющих услуги xPON, стоимости подключения и контактных номерах. Если у вас дома нет подключения к xPON, проверьте, доступен ли этот сервис у соседей, и обратитесь к соответствующему провайдеру.

Что касается мобильного интернета, то пока нет универсального решения, подобного xPON. Для обеспечения бесперебойной мобильной связи немаловажную роль играет активное участие пользователей. Вот несколько полезных советов:

Держите ваши гаджеты и павербанки заряженными.

Используйте национальный роуминг, если сеть временно недоступна.

Ограничьте использование интернета только для необходимых задач при отключении, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

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