В ходе обыска у полицейского были изъяты деньги, мобильный телефон и автомобиль.

В Закарпатье Государственное бюро расследований (ДБР) совместно с Государственной пограничной службой разоблачило правоохранителя на преступной наживе, за совершенное ему грозит тюрьма.

Подробности сообщили в ДБР .

Инцидент произошел в конце октября, когда к правоохранителю обратился знакомый, который вместе с товарищем планировал уехать из Украины. Полицейский предложил свою помощь и пообещал подвезти их к границе с Венгрией, а также предоставлять инструкции по беспрепятственному переходу через границу.

Преступники передали ему часть суммы – 5000 долларов – и отправились в Мукачево, где встретились с правоохранителем. Тот доставил их в пограничную зону, дал указания по дальнейшим действиям, но пограничники задержали уклонистов.

В ходе обыска у полицейского были изъяты деньги, мобильный телефон и автомобиль. Ему сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, а суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники ДБР разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, требовавших у военнообязанных деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

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