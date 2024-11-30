Фигуранты были задержаны, и им объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ в Харькове разоблачила и обезвредила агентурную группу российской военной разведки (ГРУ), которая готовила хранилища для диверсантов и агентов России.

Подробности сообщили в СБУ.

Злоумышленники обустраивали тайники с деньгами и боевыми гранатами в окрестностях Харькова. Целью было создание запасов для дальнейших взрывных действий в регионе. Хранилища преимущественно находились в лесопосадках, а координаты они передавали своему русскому куратору через мессенджеры.

Кроме того, члены группы собирали разведданные о базах Сил обороны Украины. Для этого они объезжали территории Харькова и его окрестностей, выполняя разведку по указаниям, полученным от оккупантов.

Как выяснило следствие, в состав группы входили два бывших сотрудника расформированного спецподразделения милиции «Беркут» и жена одного из них — все они являются жителями Харькова. Они попали во внимание агрессора через одного из «беркутовцев», который еще до начала полномасштабной войны бежал в Россию и начал сотрудничать с оккупантами.

Контрразведка СБУ оперативно выявила и документировала деятельность агентов. Во время задержания у них изъяли мобильные телефоны с поличным с российским ГРУ, а также боевые гранаты РГД-5.

Фигуранты были задержаны, и им объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111), незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263), им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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