В Полтавском областном ТЦК и СП объяснили, почему граждане негативно относятся к ТЦК.

Отношение украинцев к работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) остается в основном негативным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Он отметил, что хотя граждане неоднократно требовали назначения на руководящие должности в ТЦК офицеров с боевым опытом, сейчас, когда такие офицеры уже выполняют свои обязанности, отношение к работникам ТЦК сменилось еще более негативным.

Начали звучать новые замечания, что эти командиры нужнее на фронте. .Но впоследствии появилось новое возмущение: мол, это неуважение к тем воинам, которые, пройдя тяжелые бои с оккупантами и получив травмы, стали ограниченно пригодными к службе. Однако, когда раздают повестки, на них со всех сторон сыпется негатив, который на самом деле направлен на ТЦК.

По его словам, негативное отношение граждан обусловлено тем, что многие не желают признавать реальность войны и уклоняются от исполнения своей воинской обязанности. Истомин подчеркнул, что лучшим способом благодарности Вооруженным Силам Украины является непосредственное участие в защите государства.

"Люди многое говорят, многим оправдывают свое нежелание защищать Родину. Но ведь все понимают, что это только оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК", — отметил Истомин.

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