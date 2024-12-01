Попавшие в плен родственники военных оказались в заложниках или пропали без вести, могут получать денежное довольствие, подав соответствующее заявление в воинскую часть, где ранее проходил службу военнослужащий.
Какие документы следует подать и кому могут не предоставить выплату рассказали в Министерстве обороны Украины .
Какие выплаты предусмотрены?
За военнослужащими, находящимися в плену или пропавшими без вести, сохраняется право на получение таких видов выплат:
должностной оклад по последнему месту службы;
оклад по воинскому званию;
надбавка за выслугу лет;
прочие регулярные ежемесячные выплаты.
Также учитываются изменения в выслуге лет и нормах денежного довольствия. Кроме того, в период военного положения члены семьи получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен .
Какие документы нужно подать?
Для получения выплаты необходимо предоставить следующие документы:
Копии страниц паспорта членов семьи с указанием ФИО и места регистрации.
Справка о регистрации места жительства (если эти данные отсутствуют в паспорте).
Копия свидетельства о браке.
Копии свидетельств о рождении детей.
Копию документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.
Для тех, кто по религиозным причинам не имеет регистрационного номера налогоплательщика, нужно предоставить копию паспорта с соответствующей отметкой.
Рассмотрение заявления и принятие решения
Командиры воинских частей должны рассмотреть заявление вместе с документами не более 15 дней. После этого принимается решение о назначении выплаты или отказа, которое фиксируется в приказе. О результатах заявителя в письменном виде сообщают.
Основания для отказа в выплатах
При отказе в приказе обязательно указываются причины. При этом закон запрещает отказывать в выплатах, если в течение 15 дней с момента подачи заявления не установлены факты добровольной сдачи в плен, самовольного оставления мест службы или дезертирства .
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