Кроме того, в период военного положения члены семьи получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Попавшие в плен родственники военных оказались в заложниках или пропали без вести, могут получать денежное довольствие, подав соответствующее заявление в воинскую часть, где ранее проходил службу военнослужащий.

Какие документы следует подать и кому могут не предоставить выплату рассказали в Министерстве обороны Украины .

Какие выплаты предусмотрены?

За военнослужащими, находящимися в плену или пропавшими без вести, сохраняется право на получение таких видов выплат:

должностной оклад по последнему месту службы;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

прочие регулярные ежемесячные выплаты.

Также учитываются изменения в выслуге лет и нормах денежного довольствия. Кроме того, в период военного положения члены семьи получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен .

Какие документы нужно подать?

Для получения выплаты необходимо предоставить следующие документы:

Копии страниц паспорта членов семьи с указанием ФИО и места регистрации.

Справка о регистрации места жительства (если эти данные отсутствуют в паспорте).

Копия свидетельства о браке.

Копии свидетельств о рождении детей.

Копию документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Для тех, кто по религиозным причинам не имеет регистрационного номера налогоплательщика, нужно предоставить копию паспорта с соответствующей отметкой.

Рассмотрение заявления и принятие решения

Командиры воинских частей должны рассмотреть заявление вместе с документами не более 15 дней. После этого принимается решение о назначении выплаты или отказа, которое фиксируется в приказе. О результатах заявителя в письменном виде сообщают.

Основания для отказа в выплатах

При отказе в приказе обязательно указываются причины. При этом закон запрещает отказывать в выплатах, если в течение 15 дней с момента подачи заявления не установлены факты добровольной сдачи в плен, самовольного оставления мест службы или дезертирства .

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