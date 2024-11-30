В Україні станом на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 000 гривень - однак це сума без урахування податку.

В Украине с 1 декабря 2024 планируется повышение налогов. В частности, увеличится военный сбор, а позже – возрастут налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом в эфире программы Ранок.LIVE сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, повышение военного сбора состоится сразу после публикации соответствующего закона, которое должно состояться в конце ноября. Таким образом, новые ставки вступят в силу с 1 декабря.

Что касается налогов для ФЛП, то повышение вступит в силу с 1 января 2025 года. Как отметил Железняк, был достигнут компромисс, чтобы повышение не происходило «задним числом», что позволит предпринимателям избежать дополнительной финансовой нагрузки.

"По ФЛПам - мы отстояли, чтобы было с 1 января. Желательно вообще было бы не повышать, но уже как есть", - сказал нардеп.

Напомним, размер этих налогов сейчас таков:

НДФЛ – 18% от заработной платы лица;

военный сбор – раньше составлял 1,5%, но после повышения налогов он увеличился до – 5%.

Раньше ставка налогов с граждан составляла 19,5%. Однако после повышения военного сбора эта цифра увеличилась до 23%. Минимальная зарплата сейчас 8 тысяч гривен, в то время как налог достигает – 1 840 гривен. То есть минимальная выплата с учетом налога составляет 6 160 гривен.

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