Совместные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Киеве и Киевской, Полтавской, Черкасской и Ровенской областях.

СБУ задержала 8 человек, пытавшихся сорвать мобилизацию в Украине, в том числе один из фигурантов напал на представителей ТЦК с ножом.

Подробности раскрыли в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники призвали военнообязанных уклоняться от призыва и распространяли фальшивые сообщения, дискредитируя украинских военных.

Среди задержанных – житель Киева , который во время вручения повестки одному из призывников напал на сотрудников ТЦК с ножом. Уже благодаря оперативному реагированию стражей порядка и военных нападавшего удалось задержать на месте.

Дополнительно в Киеве были задержаны три администратора и корреспондентов, которые вели Телеграмм-каналы и Вайбер-группы, где публиковали геолокации точек сбора ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах.

В Полтавской области под подозрение попал известный адвокат, пытавшийся мешать работе ТЦК. В Черкасской области выявлены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые распространяли координаты мобильных блокпостов.

В Ровно была задержана владелица закрытой Вайбер-группы, которая регулярно публиковала геолокации украинских военных, в том числе представителей ТЦК.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Совместные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Киеве и Киевской, Полтавской, Черкасской и Ровенской областях при процессуальном руководстве местных прокуратур.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.