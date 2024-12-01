Лунный календарь на декабрь 2024 создает потребность погружаться в свои чувства как можно глубже.

Лунный календарь на декабрь 2024, сейчас вы желаете осмысленных эмоциональных обменов больше, чем когда-либо, даже если это нелегко и вам приходится многое менять.

Поверхностные отношения вас не удовлетворяют, потому что они недостаточно очищают.

Полнолуние — это когда Луна появляется в небе в виде полного круга. Мы видим ее как круг, потому что вся сторона Луны, обращенная к Земле, освещена лучами Солнца.

Луна не излучает собственного видимого света, поэтому мы можем видеть только те ее части , которые освещены другими объектами.

Фазы Луны и месяцы года тесно связаны — даже само слово «месяц» произошло от слова «луна».

Первоначально месяц определялся как состоящий из 29 или 30 дней, что примерно соответствует 29 с половиной дням лунного цикла.

Однако позже к некоторым календарным месяцам были добавлены дополнительные дни, чтобы 12 месяцев в сумме составляли 365 дней — полный солнечный год.

Поскольку наш современный календарь не совсем соответствует фазам Луны, возможно, что в месяц будет больше одной полной Луны. Это обычно называют голубой луной .

Лунный календарь на декабрь 2024, узнайте, когда будут благоприятные дни в этом месяце:

Самые удачные дни декабря, подходящие для любых начинаний, согласно лунному календарю: 1, 6, 7 декабря.

В целом благоприятные дни в декабре: 3, 4, 13, 14, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число.

Нейтральные дни в декабре, согласно лунному календарю - это 8, 16, 30 число.

Источник: rmg.co.uk.

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