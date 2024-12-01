В поселке Близнецы Харьковской области 17-летний местный житель, действуя по заказу из России, путем диверсии на железнодорожной инфраструктуре поджигал релейные шкафы Укрзализныци .

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 28 ноября.

Как все происходило

По данным правоохранителей, юношу завербовали через мессенджер Telegram. Неизвестный мужчина предложил подзаработать, предоставив задачу повредить релейные шкафы на территории Лозовского района.

"Исполнитель должен был поджигать оборудование и обязательно присылать фото доказательств уничтожения всех релейных шкафов. Инструкции, в частности, детальный план действий, предоставлял ему куратор. За выполнение работы обещали денежное вознаграждение", — сообщили в прокуратуре.

В середине августа 2024 парню удалось повредить несколько объектов железнодорожной инфраструктуры. Однако его задержали при очередной попытке поджога.

Установившие следователи

По сообщению, молодого человека завербовали российские спецслужбы для дестабилизации ситуации в регионе. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.

Молодого человека обвиняют в диверсионной деятельности и попытках ее совершения. Ему грозит пожизненное заключение.

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