Военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевых задач, имеют право на материальную помощь .

Об этом пишут Новости Live.

Они также могут претендовать на выплаты в случае установления инвалидности, вызванной полученными травмами. В 2024 году таким лицам предусмотрено три вида финансовой поддержки: денежное довольствие, единовременная материальная помощь и дополнительные «боевые» выплаты.

Денежное довольствие хранится за военнослужащим на период его лечения и реабилитации. Это позволяет обеспечить базовый уровень дохода при восстановлении здоровья.

Единовременная материальная помощь оказывается военным, потерявшим трудоспособность частично или получившим инвалидность. Размер этой помощи зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума, пересматриваемого государством. В 2024 году для лиц, получивших инвалидность во время службы, суммы выплат группы составляют: 1211200 гривен для первой группы инвалидности, 908400 гривен для второй группы и 757000 гривен для третьей группы.

Такую компенсацию могут получить не только те, кто получил ранения во время выполнения боевых задач, но и те, кто получил инвалидность из-за травмы или болезни во время прохождения службы. Для этой категории выплачивается другой размер: 363360 гривен для первой группы инвалидности, 272520 гривен для второй группы и 211960 гривен для третьей группы. В случае потери военным частичной трудоспособности из-за травмы, контузии или увечья размер компенсации исчисляется на основе базовой суммы в 211 960 гривен.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты в размере 100 000 гривен. Они предоставляются военнослужащим, получившим тяжелые ранения, во время реабилитации по решению ВЛК. Такая же сумма может быть выплачена членам семей военных, погибших в результате ранения, пропавших без вести или попавших в плен.

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