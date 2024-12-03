Теперь они будут обязаны платить справедливые налоги, ведь есть случаи, когда компании вообще избегали уплаты налогов.

Министерство финансов уверяет, что новое налоговое регулирование не приведет к росту цены на бензин, а будет способствовать созданию справедливой налогооблагаемой системы.

Министр финансов Сергей Марченко во время пресс-конференции (по информации 24 канала) пояснил, что нововведения касаются автозаправочных станций.

Теперь они будут обязаны платить справедливые налоги, ведь есть случаи, когда компании вообще избегали уплаты налогов.

"Мы выравниваем систему налогообложения. Это была инициатива белого рынка, уже работающая прозрачно. Для автозаправочных станций это означает минимальную налоговую нагрузку на объем их емкостей", - отмечает Сергей Марченко, министры финансов Украины.

Обсуждали ли с МВФ повышение НДС

Украина переходит на этап шестого пересмотра программы сотрудничества с МВФ, однако, по словам Марченко, переговоры остаются сложными и непредсказуемыми.

Министр отметил, что на встречах также подняли вопрос возможного повышения ставки НДС, которая сейчас составляет 20%. Стороны договорились, по каким условиям и когда вернутся к этому вопросу.

В то же время в меморандумах, ожидаемых Украиной от партнеров, пока нет положений об изменениях в ставке налога на добавленную стоимость.

Замечание министра

Сергей Марченко отмечает: если государству удастся обеспечить достаточный уровень поступлений в бюджет, продемонстрировать эффективность новых налоговых ставок и выполнить обязательства перед партнерами, дискуссии о повышении налогов могут быть прекращены. При нарушении острой потребности в увеличении государственных расходов вопросы об изменении НДС не стоят в повестке дня.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.