Пострадавшая сразу сообщила об инциденте в полицию и обратилась в ПриватБанк, подав заявление о мошенничестве.

Украинка потеряла 75 300 гривен со своего счета, однако ПриватБанк отказался компенсировать потерю, ссылаясь на условия использования сервиса "Приват24".

Не соглашаясь с этим решением, женщина решила обратиться в суд, чтобы защитить свои права, говорится в решении Деснянского районного суда Чернигова.

Что произошло

В апреле 2024 года со счета женщины несанкционировано списано 75 300 гривен. сервис «Приват24». В своем ответе банк предоставляет оценки, что такие операции могли быть обеспечены только с использованием финансового телефона и личных данных клиентов, которые должны быть надежно защищены.

Представители банка также отметили: "Истец не доказал, что сотрудники ПриватБанка совершили противоправные действия, которые привели к разглашению ее конфиденциальности информации".

Решение суда

Суд не удовлетворил иск женщины, объяснив свое решение нарушением обязанности клиентки оперативно уведомить банк о совершенных транзакциях. В материалах дела показано, что компрометация его учетных данных произошла 2 апреля 2024 года, когда несанкционированный доступ был осуществлен через постороннее устройство. Однако обращение в банк поступило только 3 апреля. Суд расценил это как нарушение требований о немедленном уведомлении о проблеме.

Кроме того, истица не предоставила доказательств, подтвердивших невозможность вовремя уведомить банк об инциденте. Суд подчеркнул, что в соответствии с пользованием банковскими услугами, клиент обязан обеспечить конфиденциальность своих данных (паролов, ПИН-кодов, CVV-кодов) и сообщать банк их возможному разглашению. В результате ответственность за потерю средств была возложена на самого клиента.

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