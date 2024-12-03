Ощадбанк, в свою очередь, отрицает обвинения, заявив, что пенсионерка сама передала свои личные данные злоумышленникам.

Пенсионерка потеряла 26,4 тысяч гривен со счета в государственном Ощадбанке, и, как выяснилось, средства были похищены мошенниками.

Эта информация содержит решение Шевченковского райсуда Киева.

В материалах дела говорится, что женщина обратилась в банк для получения электронной цифровой подписи. Помощь ей ​​оказывал старший экономист Ощадбанка. По словам пенсионерки, специалист сначала нашел официального чат-бота банка в мессенджере Telegram - "Ощадбот", затем указал ее мобильный номер и последние четыре цифры пенсионной карты.

После этого банковский работник дважды ввел код, поступивший на телефон женщины для подтверждения личности. Затем он сообщил, что цифровая подпись будет сформирована через Viber.

Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что с ее счета исчезли деньги: 21,5 тысяч гривен были переведены на счет другого банка, а еще 4,9 тысяч — на карточку другого лица.

Ощадбанк, в свою очередь, отрицает обвинения, заявив, что женщина сама передала свои личные данные злоумышленникам.

Суд принял решение в пользу банка, отказав пенсионерке в компенсации. Как отметили в судебном решении, доступ к системе "Ощад 24/7" и проведение операций по переводу средств были осуществлены корректно, и это стало возможным лишь при условии, что злоумышленники имели все необходимые данные для регистрации в мобильном приложении, включая реквизиты аккаунта, которые известны только владельцу карты.

Суд также подчеркнул, что не были предоставлены никакие доказательства того, что именно сотрудник банка вводил эти данные. Кроме того, представители истицы не подали ходатайство о допросе работника банка для выяснения деталей ситуации.

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