С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) – за нарушение придется заплатить штраф.

Об этом стало известно из портала Кабинета Министров Украины.

Так, для ФЛП в Украине вводятся новые правила: все, кто занимается розничной торговлей или предоставляет платные услуги, должны будут принимать оплату через POS-терминалы.

Эти изменения значительно расширяют требования к использованию кассовых аппаратов и сделают безналичные расчеты обязательными даже в самых маленьких населенных пунктах.

Первые шаги к введению обязательной установки POS-терминалов были сделаны еще в 2023 году, когда это требование стало обязательным для ФЛП в городах с населением более 25 тысяч человек. В 2024 году правило распространилось на предпринимателей в населенных пунктах с численностью от 5 до 25 тысяч человек. А с 1 января 2025 терминалы должны быть установлены даже в малых городках и селах.

Отсутствие POS-терминала может привести к серьезным штрафам. За первое нарушение предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 8500 до 17000 грн. Также, если предприниматель откажется принять оплату картой, это обойдется в штраф в размере 8 500 грн.

В случае таких нарушений клиенты могут обратиться в органы по защите прав потребителей, что может создать дополнительные проблемы для предпринимателя. Поэтому рекомендуется позаботиться об установлении терминала заранее, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.

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