Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил взять на военный учет женщин, прошедших базовую военную службу.

Об этом говорится в сообщении на странице Комитета в Facebook.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающий особенности взятия на военный учет граждан Украины после прохождения ими базовой общевойсковой подготовки.

Законопроект, регистрационный номер 12076, предлагает, в частности, установить, что женщины, желающие проходить базовую военную службу, будут относиться к учету призывников. После завершения службы они переходят на учет военнообязанных.

Согласно документу, юноши, достигшие 17 лет, смогут становиться на учет призывников через электронный кабинет призывника или обратившись лично в территориальные центры комплектования (ТЦК) и социальную поддержку (СП).

Законопроект также предоставляет командующим воинским частям, руководителям разведывательных органов и руководителям региональных управлений СБУ право выдавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу по призыву во время мобилизации или на особый период.

Последние новости Украины:

Сотрудники ТЦК на блокпостах провернули коррупционную схему: жертвами стали даже мужчины с отсрочкой.

Мобилизация в Украине: предельный возраст военной службы предлагают уменьшить, появился законопроект.

Прокуроры, чиновники и судьи оформили инвалидность во время мобилизации: в Минсоцполитики назвали их количество.