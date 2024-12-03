Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил взять на военный учет женщин, прошедших базовую военную службу.
Об этом говорится в сообщении на странице Комитета в Facebook.
Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающий особенности взятия на военный учет граждан Украины после прохождения ими базовой общевойсковой подготовки.
Законопроект, регистрационный номер 12076, предлагает, в частности, установить, что женщины, желающие проходить базовую военную службу, будут относиться к учету призывников. После завершения службы они переходят на учет военнообязанных.
Согласно документу, юноши, достигшие 17 лет, смогут становиться на учет призывников через электронный кабинет призывника или обратившись лично в территориальные центры комплектования (ТЦК) и социальную поддержку (СП).
Законопроект также предоставляет командующим воинским частям, руководителям разведывательных органов и руководителям региональных управлений СБУ право выдавать приказы о призыве резервистов и военнообязанных на военную службу по призыву во время мобилизации или на особый период.
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