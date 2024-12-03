Он выразил убеждение, что спешить с мобилизацией 18-летних ребят пока нет нужды.

После победы Украине необходимо будет восстанавливаться, и для этого потребуются молодые, талантливые специалисты, отметил офицер Андрей Кривущенко (позывной "Бородюля").

Об этом заявил старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко (Бородюля) в эфире телеканала "Киев24".

Он выразил убеждение, что спешить с мобилизацией 18-летних ребят пока нет нужды. По его словам, нельзя отправить на фронт всю нацию, ведь главная цель борьбы Украины состоит не только в обороне территорий, но и сохранении самого народа.

"Содержание борьбы не только в том, чтобы воевать и удерживаться, не терять наши территории, но и в сохранении нации. Когда речь идет о том, что нужно сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого нужно сохранить", - подчеркнул старший лейтенант.

Кривущенко также акцентировал внимание на важности будущего восстановления Украины. Он подчеркнул, что для этого потребуются квалифицированные молодые специалисты, которые сейчас учатся, приобретают опыт и готовы работать на восстановление страны после десятилетней борьбы за независимость. Восстановление будет включать не только экономическую, но и социальную сферу.

"Поэтому я не вижу смысла спешить с мобилизацией 18-летних. Нам нужно сберечь резервы для будущего возрождения Украины", - резюмировал офицер.

Напомним, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность вооруженных сил, сообщают иностранные СМИ.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подчеркнул, что из-за задержек в поставке военной помощи от западных партнеров Украине не хватает оружия для обеспечения уже мобилизованных солдат.

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