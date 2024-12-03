После победы Украине необходимо будет восстанавливаться, и для этого потребуются молодые, талантливые специалисты, отметил офицер Андрей Кривущенко (позывной "Бородюля").

Об этом заявил старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко (Бородюля) в эфире телеканала "Киев24".

Он выразил убеждение, что спешить с мобилизацией 18-летних ребят пока нет нужды. По его словам, нельзя отправить на фронт всю нацию, ведь главная цель борьбы Украины состоит не только в обороне территорий, но и сохранении самого народа.

"Содержание борьбы не только в том, чтобы воевать и удерживаться, не терять наши территории, но и в сохранении нации. Когда речь идет о том, что нужно сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого нужно сохранить", - подчеркнул старший лейтенант.

Кривущенко также акцентировал внимание на важности будущего восстановления Украины. Он подчеркнул, что для этого потребуются квалифицированные молодые специалисты, которые сейчас учатся, приобретают опыт и готовы работать на восстановление страны после десятилетней борьбы за независимость. Восстановление будет включать не только экономическую, но и социальную сферу.

"Поэтому я не вижу смысла спешить с мобилизацией 18-летних. Нам нужно сберечь резервы для будущего возрождения Украины", - резюмировал офицер.

фронт, война, ВСУ

Напомним, США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность вооруженных сил, сообщают иностранные СМИ.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подчеркнул, что из-за задержек в поставке военной помощи от западных партнеров Украине не хватает оружия для обеспечения уже мобилизованных солдат.

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