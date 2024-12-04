Закон вступает в силу именно 1 декабря и будет касаться и ФЛП, и банков, и АЗС.

С 1 декабря в Украине вступает в силу закон о значительном повышении налогов , подписанный Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Телеграф.

Это повышение не ограничивается только военным сбором, а охватывает и другие налоги, относящиеся к разным категориям плательщиков. Закон вступает в силу именно 1 декабря. Закон будет касаться и ФЛП, и банков, и АЗС.

Какие изменения ждут украинцев:

Военный сбор для наемных работников увеличивается с 1,5 до 5%. Исключение составляют только военнослужащие.

Налог на сверхприбыль для банков растет до 50%.

Налог на прибыль для финансовых компаний повысится до 25%.

Кешбек теперь будет освобожден от налогообложения.

Автозаправочные станции должны платить налог на прибыль авансом за каждую заправку, сумма варьируется в зависимости от типа заправочной станции (от 30 до 60 тыс. грн).

ФЛП первой, второй и четвертой групп начнут платить военный сбор с 1 января 2025 года. Ставка сбора составит 10% от минимальной заработной платы, которая будет определена в начале 2025 года (на сегодняшний день это 8000 грн), то есть военный сбор для них составляет 800 грн в месяц.

ФЛП третьей группы уплачивают военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

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