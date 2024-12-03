В декабре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся, изменятся выплаты, правила бронирования, налоги и прочее.

Украинцев с декабря ожидает ряд изменений – в первую очередь это касается бронирования работников от мобилизации и налоговых новшеств после исторического увеличения.

Рассказываем, что и как изменится с декабря для украинцев.

В декабре 2024 года пенсионеры смогут получить единовременную помощь в размере 1 000 грн в рамках программы Поддержка ("Тысяча Зеленского"). Эта помощь будет доступна всем находящимся в Украине гражданам и будет действовать с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

Программа поддержки для ВПЛ , остановленная в августе 2024 года, продлится для наиболее уязвимых категорий на 6 месяцев – до февраля 2025 года. Помощь получают внутренне перемещенные лица, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и уже получавшие выплаты с июля 2023 года.

В декабре также будут повышены пенсии для пенсионеров, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Возрастная надбавка выплачивается при условии, что размер пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Для пенсионеров от 70 до 75 лет – до 300 грн.

Для пенсионеров от 75 до 80 лет – до 456 грн.

Для пенсионеров от 80 лет и старше – до 570 грн.

С 1 декабря также вступит в силу новый налоговый закон , согласно которому ставка военного сбора увеличится до 5%.

Кроме того, с 1 января 2025 г. вместо МСЭК начнут работать экспертные команды. Для бронирования от мобилизации необходимо будет подавать заявку только через приложение "Действие", при этом средняя зарплата работника должна быть не менее 20 тыс. грн.

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