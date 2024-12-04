Каждый имеющий банковский счет сталкивается с заполнением подтверждения лица через запрос от банка.

В Украине банки обязаны проводить проверку как новых, так и существующих клиентов в соответствии с законодательством, включая идентификацию и верификацию клиента, а также обновление документов и данных о нем.

Адвокат Андрей Шабельников рассказал 24 каналу, когда банки могут потребовать повторной идентификации.

Первоначально Шабельников отметил, что каждый, кто имеет банковский счет, сталкивается с заполнением подтверждения лица по запросу от банка.

Идентификация – это сбор идентификационных данных, а верификация – проверка их соответствия. Подставки для проверки следующие:

Истечение срока действия документов : Банк имеет право потребовать обновления данных, если срок действия документа истек.

Проверки для предотвращения финансовых преступлений : Для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма банки должны проверить клиентов.

Подозрение на подделку документов Если есть подозрение на фальшивку, банк может заблокировать счет до подтверждения информации.

Адвокат Анна Даниэль отметила, что идентификация и верификация осуществляется до установления деловых отношений или выполнения финансовых операций. Банк может получить информацию, предоставленную клиентом, или документы для верификации.

Нацбанк отметил, что банки должны актуализировать информацию о клиентах, и частота проверок зависит от уровня риска:

Для клиентов высокого риска по меньшей мере раз в год.

Для среднего риска – раз в три года.

Для других — раз в пять лет, при отсутствии подозрений.

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