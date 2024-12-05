При каждом последующем нарушении в течение года штраф увеличивается, а также налагаются дополнительные санкции.

В Украине за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена достаточно строгая административная ответственность.

Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наименьший штраф налагается за первое нарушение. В таком случае водителю грозит:

штраф в размере 17000 грн;

лишение права управлять транспортными средствами на 1 год.

При каждом последующем нарушении в течение года штраф увеличивается, а также налагаются дополнительные санкции.

Так, за повторное нарушение в пределах года штраф растет до 34 000 грн., а водителя лишают права управления транспортными средствами на 3 года. Возможна конфискация транспортного средства.

За третье нарушение в течение года штраф будет составлять 51 000 грн, а санкции будут включать:

лишение права управлять транспортными средствами на 10 лет;

конфискацию транспортного средства, принадлежащего нарушителю.

Кроме того, возможно альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с последующим лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

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