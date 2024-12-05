Продление срока происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года.

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт, в том числе тех, у которых срок истекает - теперь они будут действительны еще в течение месяца.

Как сообщили в пресс-службе Ощадбанка, это решение было принято из-за военного положения в Украине.

Уточним, что карты Ощадбанка будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. После чего карточки придется поменять.

Продление срока происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года. Также Ощадбанк призывает клиентов, для которых уже была перевыпущена карта, обратиться в отделение для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении банка.

Отметим, что Ощадбанк уже неоднократно продлевал срок действия своих карточек из-за военного положения, в последний раз это было сделано в марте 2024 года, когда карты стали действительными до 30 сентября 2024 года.

Даже по истечении срока действия карты Ощадбанк остаются активными, и их владельцы могут без ограничений пользоваться ими: производить расчеты в торговой сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.

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